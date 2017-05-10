Простой салат из свиного языка

Свиной язык – это очень полезный и фантастически вкусный продукт, из которого можно приготовить массу изысканных и полезных блюд. Одним из них считается салат «Женская фантазия». Этот рецепт салата из языка очень простой в приготовлении. Ведь всего лишь за 15 минут (без учета времени, необходимого на приготовление языка) вы можете сделать оригинальное и сытное блюдо, которое придется по душе всем домочадцам. Оформленный пошагово рецепт с фото подскажет вам как готовить вкусный салат из свиного языка с соленым огурцом, горошком и сыром.

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

свиной язык – 1 шт.;

голландский сыр – 150 гр;

горошек – 1 баночка;

яйца – 4 шт.;

огурцы, желательно малосольные – 4 шт.;

подсолнечное масло – 50 гр;

соевый соус – 50 гр;

молотый душистый перец, базилик и другие пряные травы – по вкусу.

Как приготовить салата из свиного языка

Для начала подготовьте все продукты. Яйца отварите вкрутую и очистите их от скорлупы.

Язык проварите в слегка подсоленной воде. При желании, в кастрюлю с языком можно добавить очищенные овощи (луковицу и морковку). В таком случае, отваренный свиной язык будет еще нежнее и ароматнее. Время варки языка составляет 1,5-2 часа. В тот момент, когда вскипит вода, не забудьте снять грязную пену. Готовый язык остудите и снимите пленочку. Остывшее мясо порежьте аккуратными тонкими ломтиками.

Горошек высыпьте в дуршлаг, чтобы стекла лишняя водичка.

Яйца и огурцы покрошите ножом, а сыр измельчите на крупной терке. Все подготовленные ингредиенты перед вами на фото.

Подготовленные продукты смешайте в глубокой миске. Добавьте специи и пряности. Заправьте салат из свиного языка домашним подсолнечным маслом и соевым соусом. Важно, чтобы масло было свежим и ароматным. Оно придаст блюду особый вкус.

Готовый салат из свиного языка переложите в изысканный салатник и подавайте к столу. Кстати, салат, при желании и возможности, можно декорировать веточками укропа, петрушки и свежими овощами.

Вот и весь процесс приготовления салата «Женская фантазия». Благодаря языку, кушанье получается ароматным, вкусным и сочным. А маринованные огурцы в сочетании с соевым соусом и голландским сыром делают салат из свиного языка, каким-то, особенно пикантным. Если заменить растительное масло и соевый соус домашним майонезом, то получите совершенно новое звучание блюда. Такой салат может быть подан на праздничный стол. В повседневном меню он прекрасно сочетается с картофельным, рисовым или гречаным гарниром, а также, с лапшой или вермишелью.